Superman, James Gunn: "Il reboot avrà un tono diverso dagli altri film e show del nuovo DCU"

Dopo aver trascorso quasi un decennio a lavorare con i Marvel Studios, il regista di Guardiani della Galassia James Gunn spera di poter replicare il successo del MCU con i DC Studios.

Tuttavia, Gunn sta adottando un approccio molto diverso per raccontare le storie del nuovo DCU. In un'intervista a MovieZine, ha spiegato come il tono di Superman differirà dagli altri film e show televisivi in arrivo nell'universo costruito da lui e Safran.

Superman: ecco quando arriverà il primo trailer del reboot di James Gunn

Superman, un film per famiglie

In particolare, Gunn ha definito l'atteso reboot dell'Uomo del Domani come relativamente serio e ha confermato che si tratterà di un film "molto adatto alle famiglie".

Ecco cosa ha detto il regista: "Sarà tutto completamente diverso. Una delle cose che amo della DC Comics è che sono sempre stati in grado di raccontare storie diverse in modi diversi. Hanno raccontato storie più orientate alla famiglia, storie più orientate agli adulti, storie cupe, storie leggere. Penso che per noi, vogliamo solo raccontare un mucchio di storie diverse. Molte di queste storie diverse saranno nel DCU".

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"Abbiamo qualcosa di relativamente serio come Superman e qualcosa di relativamente comico come Peacemaker, tutti nello stesso universo", ha continuato Gunn.

"Qualcosa di molto adulto come Peacemaker e qualcosa di abbastanza familiare come Superman. Penso che poter raccontare diversi tipi di storie sia un po' quello che rende le cose divertenti. Una delle cose di cui mi sono un po' stufato è che tutte le storie sono relativamente uguali. Sto cercando di uscire da questa situazione. Noi della DC stiamo cercando di uscirne", ha concluso Gunn.

Superman racconta la storia del viaggio dell'Uomo d'acciaio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza antiquata.

Il film è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/L'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.