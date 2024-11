Superman: ecco quando arriverà il primo trailer del reboot di James Gunn

I fan di Superman attendono con ansia di vedere per la prima volta alcune immagini del prossimo reboot del DCU di James Gunn, e forse finalmente sapremo quando verrà rilasciato il primo trailer del film.

Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese

Quando uscirà il primo trailer di Superman?

È stato confermato che Warner Bros. sarà presente al CCXP di quest'anno a San Paolo, che si terrà dal 5 all'8 dicembre. È del tutto possibile che vedremo qualcosa di Superman durante l'evento, ma gira anche voce che il trailer completo non debutterà prima di mercoledì 25 dicembre durante una delle partite NBA in programma.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Il giorno di Natale sono in programma cinque partite, ma se il trailer verrà rilasciato, molto probabilmente arriverà durante la partita Lakers vs. Warriors alle 20:00 ET o Nuggets vs. Suns alle 22:00 ET.

Per il momento prendete questa notizia come una voce di corridoio, perché altre fonti sembrano essere sicure che il trailer arriverà durante la CCXP. Lo scopriremo con certezza il mese prossimo.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/L'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.

Superman: Legacy, una foto del cast

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, mentre è stato confermato il debutto della Supergirl di Milly Alcock prima del suo film su Woman of Tomorrow.

"E questo è tutto", ha scritto Gunn all'inizio dell'anno, quando le riprese sono terminate. "Dio benedica il nostro cast e la nostra troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un uomo buono in un mondo che non lo è sempre così tanto. E la bontà, la gentilezza e l'amore che ho incontrato quotidianamente sul set mi hanno ispirato e spinto ad andare avanti quando mi sentivo troppo spossato per muovermi da solo".