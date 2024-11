Superman, James Gunn corregge i rumor negativi sul trailer: "Ho fatto lo stesso coi Guardiani della Galassia"

Negli ultimi giorni erano cominciate a circolare alcune voci negative sul trailer di Superman, il film che segna l'inizio della nuova fase della DC, e James Gunn ha pensato bene di fare chiarezza intervenendo come sempre sui social.

A quanto pare, la Warner Bros. potrebbe aver apportato alcune modifiche alla versione quasi definitiva per assicurarsi che il film fosse apprezzato dai fan. Questo avrebbe portato ad alcune pressioni dietro le quinte sul team di marketing. Ma quando gli è stato chiesto di parlarne, il co-CEO dei DC Studios ha detto che si trattava solo di una mezza verità. Alcune parti erano vere, ma non del tutto precise.

"Beh, più o meno. Ma quando viene fatto riferimento allo 'studio' si sta parlando esclusivamente di me, dato che l'unico studio coinvolto nel montaggio o in qualsiasi cosa abbia a che fare con il trailer è quello dei DC Studios", ha chiarito Gunn, sottolineando che tende a essere piuttosto esigente sul lato creativo.

"Questo è lo stesso rigoroso processo che ho seguito per montare ogni trailer dei Guardiani della Galassia, spingendo i responsabili del marketing il più possibile, tagliando e rimontando fino a quando non ritengo di avere qualcosa di degno del film stesso". Gunn ci ha anche tenuto a precisare che il suo feedback è molto più specifico del semplice chiedere loro di "migliorarlo".

La verità è che tutto ciò che sta accadendo fa parte del normale flusso di lavoro. I DC Studios sono concentrati sulla realizzazione del loro nuovo universo condiviso, soprattutto dopo aver affrontato tante critiche negli ultimi anni.

Gunn, noto per la sua meticolosità con la CGI e gli effetti speciali, si sta quindi prendendo il tempo necessario per realizzare tutto al meglio. Già a ottobre aveva parlato dell'attesissimo trailer, dicendo che ci stava ancora lavorando, visto che i fan continuavano a chiedere quando sarebbe finalmente uscito. L'ipotesi più probabile sembra quella del CCXP 2024 in Brasile, di scena dal 5 all'8 dicembre prossimi.