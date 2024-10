Superman, James Gunn conferma il ruolo di Frank Grillo: "Non sarà solo buono"

Scopriamo qualcosa in più dello sfaccettato personaggio che Frank Grillo interpreterà in varie iterazioni del Dc Universe di James Gunn.

Le foto dal set di Superman hanno svelato la presenza nel cast di Frank Grillo, già star del Marvel Cinematic Universe. Dal momento che l'attore è stato ingaggiato nel ruolo di Rick Flag Senior sia nella serie animata Creature Commandos sia nella seconda stagione di Peacemaker, è abbastanza ovvio che interpreterà lo stesso personaggio anche nel reboot DC diretto da James Gunn.

E proprio Gunn ha confermato la notizia, fornendo qualche dettaglio in più sul personaggio, rivelando a EW: "Quello che Frank sta modellando è un personaggio davvero interessante. Lo ritroveremo anche in Superman, e ha un ruolo incredibilmente importante in Peacemaker. È uno dei personaggi principali nella stagione 2 di Peacemaker. Quindi possiamo vedere questo personaggio da diverse angolazioni."

Il regista specificando che Rick Flagg "non sarà solo un bravo ragazzo. Scopriremo diversi lati del suo carattere. È un essere umano moralmente complesso. Frank Grillo è una persona che conosco da un po' e desideravo lavorare con lui da molto tempo. Lui è stato uno dei primi attori con cui ho parlato quando ho rilevato lo studio, gli ho detto 'Troveremo qualcosa di interessante per te', e ora è ovunque."

La rivincita di Frank Grillo

I fan incontreranno per la prima volta la versione di Flag Senior di Frank Grillo in Creature Commandos, che sarà presentato in anteprima su Max questo dicembre.

"Gli attori devono essere in grado di lavorare all'interno di generi diversi, e Frank è davvero bravo in questo" ha affermato James Gunn. "È stato davvero bravo nella serie comica Creature Commandos ed è stato molto bravo nei toni drammatici di Peacemaker e Superman."

Oltre alla sua molteplice presenza nell'universo DC, a breve vedremo Frank Grillo a fianco di Olga Kurylenko nel thriller Misdirection, inoltre l'attore affiancherà Harvey Keiter, Peter Stormare e Tyrese Gibson nel futuristico Hard Matter.