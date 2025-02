Superman: James Gunn celebra Lex Luthor con un nuovo scatto di Nicholas Hoult

Mentre l'uscita nelle sale di Superman si avvicina inesorabilmente, James Gunn si è fiondato su X nelle ultime ore per condividere una nuovissima foto dell'antagonista del film, Lex Luthor.

Il villain è interpretato da Nicholas Hoult e il regista ha scritto nel suo post: "Per celebrare l'85° anniversario di Lex Luthor, ecco una foto esclusiva di Nicholas Hoult nei panni di Lex nel nostro prossimo film, Superman". La foto è stata scattata dal supervisore dei VFX del film, Stephane Ceretti.

La foto di scena ritrae Hoult sul set del film con un bell'abito elegante. Ma il suo sguardo intenso lascia intendere che non si tratta di un tipico magnate degli affari; solo perché non ha superpoteri, Luthor è sempre riuscito a essere una spina nel fianco di Superman. Sebbene l'immagine non riveli molto - se non nulla - sulla trama del film, dà l'impressione che questa versione del supercattivo non sia una con la quale scherzare.

Superman: Nicholas Hoult è Lex Luthor sul set

La storia di Lex Luthor nelle pagine a fumetti

Gene Hackman in una scena del film SUPERMAN

Luthor ha debuttato per la prima volta in Action Comics #23 nel 1940 e da allora è diventato uno degli antagonisti più iconici non solo dei fumetti, ma anche della cultura popolare. Ha iniziato come uno scienziato brillante ma megalomane, determinato a governare il mondo, ma si è gradualmente evoluto in un astuto industriale miliardario.

Batman v Superman: in una scena del nuovo trailer

Parte della sua vendetta contro Superman consiste nel fatto che lo vede come una minaccia per l'umanità e che le sue capacità divine sono immeritate. Nonostante i suoi crimini, Luthor non si ritiene un comune criminale, ma si considera il salvatore dell'umanità e, a volte, è stato persino un antieroe.

Nel corso dei decenni, il personaggio è stato ritratto numerose volte sul grande e piccolo schermo. Tra le sue rappresentazioni più importanti, ricordiamo quella di Gene Hackman nei film originali di Superman, quella più giovane di Michael Rosenbaum nella serie televisiva Smallville e quella dell'eccentrico CEO tecnologico di Jesse Eisenberg in Batman v Superman: Dawn of Justice.