Superman, Isabela Merced anticipa l'arrivo di Hawkgirl: "James Gunn sa quello che vuole"

Manca ufficialmente meno di un anno all'uscita di Superman, l'ambizioso progetto di James Gunn sul nuovo DC Universe. Con l'inizio della produzione del film negli ultimi mesi, sono trapelate online alcune foto del set che mostrano brevi scorci di ciò che arriverà, tra cui i costumi ufficiali dei supereroi Michael Holt / Mr. Terrific (Edi Gathegi), Kendra Saunders / Hawkgirl (Isabela Merced) e Guy Gardner / Lanterna Verde (Nathan Fillion).

In una recente intervista con Deadline, la Merced ha parlato del suo super-costume e del suo elmetto "cazzuto" per Hawkgirl, confermando le teorie dei fan secondo cui ci sarà una ragione narrativa molto specifica per il look di quei costumi nel mondo descritto dal film.

"Beh, ci alcune immagini sono già trapelate online", ha spiegato Merced. "Tuttavia, credo che James sappia quello che vuole, e questo costume specifico è per questa specifica linea temporale della storia. Non so cos'altro dire, ma devo dire che l'elmetto era il mio preferito in assoluto. È così assurdo. È così cazzuto. È perfetto".

Chi è Hawkgirl nei fumetti DC?

Ci sono state diverse iterazioni del personaggio, che ha debuttato per la prima volta al fianco di Hawkman nelle pagine di Flash Comics #1. Una delle iterazioni è Shiera Sanders Hall, la reincarnazione della principessa egiziana Chay-Ara e partner di Hawkman. Nella Silver Age, il canone della coppia è stato ritrasformato, con i personaggi diventati agenti di polizia cosmica provenienti dal pianeta Thanagar, con Shiera ora nota come Shayera Hol. In seguito, negli anni '80, Shayera cambiò il suo soprannome di supereroe in Hawkwoman, nome che ha mantenuto negli anni successivi.

Superman: Legacy, l'aspetto dell'Uomo d'Acciaio e di Hawkgirl svelato in un concept art leaked?

La versione moderna di Hawkgirl è Kendra Saunders, creata da James Robinson, David Goyer e Scott Benefiel in JSA: Secret Files #1. Kendra era una giovane donna ispanica che fu posseduta da Shiera Hall dopo essersi suicidata e che abbracciò con riluttanza il suo destino di Hawkgirl, di cui detiene ancora oggi il mantello. Questa sarà la seconda volta che Hawkgirl viene ritratta in live-action, dopo che Ciara Renée ha interpretato Kendra negli show dell'Arrowverse di The CW.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo l'11 luglio 2025, dando il via al DC Universe al cinema. Prima però, questo nuovo universo condiviso sarà inaugurato da Creature Commandos, in uscita a dicembre sulla piattaforma Max.