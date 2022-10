Superman: Henry Cavill ha rivelato le tre cose che vuole per il supereroe

Il recente cameo post-credit di Black Adam, seguito dagli annunci ufficiali in merito al suo ritorno come Superman, hanno messo nuovamente Henry Cavill al centro dei riflettori. Parlando del suo ritorno con il mantello rosso, sul red carpet di Enola Holmes 2, l'attore ha rivelato di avere una "visione fiduciosa" in merito al personaggio e ai futuri progetti in gioco.

Di recente nel corso di un podcast in cui Cavill è comparso insieme a Zack Snyder, l'attore ha sottolineato ancora una volta che per Superman si prospetteranno progetti interessanti, e dopo aver ricevuto le congratulazioni del regista per il ritrovato ruolo, l'attore ha dichiarato che desiderebbe solamente tre cose per il suo personaggio: "Quello che voglio è speranza, ottimismo e gioia. Queste tre cose sono essenziali per Superman".

Iniziata nel 2013 con la selezione di Cavill per l'iconico ruolo nel film L'uomo d'acciaio, la storia di questo Superman potrebbe avere ancora moltissimo da dire, sia ai suoi fan che al grande pubblico in generale, e con tutti gli attuali cambiamenti in casa Warner e DC si prospetta un clima ben diverso dal passato.