Superman, James Gunn conferma il ritorno di Rachel Brosnahan in Man of Tomorrow

Il regista James Gunn ha ufficialmente confermato che Rachel Brosnahan interpreterà Lois Lane in Man of Tomorrow, il nuovo capitolo dedicato a Superman. La rivelazione è arrivata durante un Q&A con i fan, un momento che ha confermato quanto il personaggio sarà centrale all'interno della storia. La notizia consolida l'entusiasmo intorno a un film che promette di ampliare in maniera significativa il nuovo corso dell'universo DC, con un'uscita fissata per luglio 2027.

James Gunn conferma l'importanza di Lois Lane nella trama

Durante la sessione di domande e risposte su Threads, un fan ha chiesto a Gunn quanto sarà rilevante la presenza di Lois Lane in Man of Tomorrow. Il regista ha risposto con poche ma significative parole: "È importante". Una conferma che ribadisce la volontà di dare a questo personaggio una posizione narrativa forte, accanto al nuovo Clark Kent di David Corenswet.

Superman: David Corenswet in una foto del film

La conferma del casting di Rachel Brosnahan arriva in un momento in cui Gunn aveva già annunciato il titolo ufficiale del progetto. Con un post su Instagram, il regista ha svelato Man of Tomorrow, accompagnato da una spettacolare illustrazione realizzata dal presidente della DC Comics, Jim Lee. L'opera raffigura Superman accanto al suo storico nemico Lex Luthor, avvolto nella sua celebre armatura verde e viola. Gunn ha inoltre ricordato la data d'uscita: il film arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.

Non un semplice sequel, ma un nuovo capitolo della saga

A chi ha chiesto se il titolo completo sarebbe stato Superman: Man of Tomorrow, Gunn ha precisato che la scelta è ricaduta su un più essenziale Man of Tomorrow. L'intenzione è quella di proporre un film che si inserisca nel percorso del nuovo universo DC, senza essere un sequel diretto della pellicola prevista per il 2025. Una decisione che sottolinea la volontà del regista di costruire una narrazione più ampia e autonoma.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Anche gli attori protagonisti hanno confermato la loro partecipazione. David Corenswet ha condiviso l'illustrazione di Jim Lee, ribadendo il suo ritorno nei panni di Superman. Non è mancato il commento dello stesso Gunn, che ha scritto all'attore: "A presto!". Parallelamente, Nicholas Hoult, interprete di Lex Luthor, ha pubblicato una seconda immagine promozionale sui social, ricevendo dal regista un altrettanto caloroso messaggio: "Ci vediamo sul set tra poco!".

Con l'arrivo di Rachel Brosnahan come Lois Lane, il cast principale di Man of Tomorrow si arricchisce ulteriormente, promettendo un sequel che metterà in primo piano dinamiche complesse e rapporti centrali nell'universo narrativo di Superman. L'attesa, già alta, continuerà a crescere fino al debutto nelle sale, mentre i fan restano in trepidante attesa di nuovi dettagli sulla produzione.