Superman, Frank Grillo condivide la sua reazione al trailer: "Avevo la pelle d'oca"

Non sappiamo ancora con esattezza quando verrà rilasciato il primo trailer di Superman di James Gunn o cosa possiamo aspettarci dal filmato, ma l'attore Frank Grillo ha condiviso la sua reazione dopo aver visto in anteprima l'attesissima clip.

Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese

La reazione dell'attore

"Ho avuto modo di dare un'occhiata in anteprima a un pezzetto del trailer, e non sto scherzando, e non sto esagerando, la mia pelle era calda e avevo la pelle d'oca. Ecco quanto è bello". Grillo ha anche elogiato il nuovo Uomo d'Acciaio, David Corenswet.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

"A proposito, questo ragazzo, David Corenswet, diventerà una superstar. Una superstar. È fantastico, così come il resto del cast del film e l'interpretazione di James. Penso che sarà il film giusto".

Un attore che pubblicizza un film in cui appare non è esattamente una garanzia, ma questo vale come prima anticipazione del trailer, anche se per gentile concessione di qualcuno coinvolto nel film.

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/L'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabel Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Superman: Legacy, una foto del cast

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, e il debutto di Supergirl di Milly Alcock è stato confermato prima del suo film Woman of Tomorrow. James Gunn ha recentemente confermato anche la presenza di Krypto!

Superman racconta la storia del viaggio dell'Uomo d'acciaio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza antiquata.