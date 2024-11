Superman: Frank Grillo condivide nuovi sorprendenti dettagli sul suo Rick Flag Sr.

Dopo Creature Commandos, il Rick Flag Sr. di Frank Grillo apparirà nella seconda stagione di Superman e Peacemaker. Le foto del set hanno confermato che lui e l'A.R.G.U.S. sono in qualche modo legati a un personaggio che crediamo sia Ultraman.

Parlando con GamesRadar+, Grillo ha anticipato qualcosa in più sul suo ruolo nel nuovo DCU, confermato che Flag Sr. prenderà il posto di Amanda Waller come leader di A.R.G.U.S.

Superman, Frank Grillo condivide la sua reazione al trailer: "Avevo la pelle d'oca"

Rick Flag Sr. sarà centrale nel nuovo DCU

"In Creature Commandos, ho ricevuto l'uniforme", ha detto al sito. "Ho la camicia gialla e i capelli e, insomma, fa davvero parte di quel mondo. E poi in Superman e ancora di più in Peacemaker, prendo il posto di Viola Davis in quello che era il leader dell'A.R.G.U.S.".

I Creature Commandos

"Quindi ora divento quasi un amministratore. Indosso un vestito. Passo dall'essere un duro con gli stivali all'essere al comando, il che mi permette di scoprire la verità su mio figlio perché ora posso vedere cose che prima non potevo vedere. E questo rende ancora più forte la mia passione per la vendetta", ha continuato Grillo.

Per quanto riguarda ciò che vedremo da Flag Sr. in Peacemaker, Grillo ha confermato che la vendetta sarà sicuramente nella mente dell'eroe quando lui e Peacemaker si incroceranno. "È così. La vendetta non prescinde da me. Mi rendo ancora conto della capacità che ho di servire questo mondo", ha detto. "È una grande responsabilità, e quindi devo stare attento a non andare troppo oltre. Io e John Cena abbiamo una scena epica piuttosto seria che culmina con tutta questa rabbia".

Rick Flag Sr. in Creature Commandos e in Peacemaker 2 interpretato da Frank Grillo

James Gunn sta posizionando Rick Flag Sr. come un personaggio importante nel nuovo DCU e l'attore lo ha già paragonato al Nick Fury del MCU. Poiché si pensa che anche una serie televisiva sulla Waller sia una priorità per i DC Studios, Grillo probabilmente ricoprirà anche lì un ruolo importante.

Creature Commandos debutta su Max il 5 dicembre. Superman arriverà nelle sale l'11 luglio 2025, mentre la seconda stagione di Peacemaker sarà trasmessa dalla HBO nel 2026.