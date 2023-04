Superman: il film cult del 1978 torna negli UCI Cinemas, ecco quando

Dal 24 al 26 aprile nelle multisala del Circuito UCI arriva Superman, il film cult vincitore nel 1978 del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali.

Dal 24 al 26 aprile nelle multisala del Circuito UCI arriva Superman, il film, distribuito da Warner Bros Pictures, vincitore nel 1978 del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali torna nelle sale del Circuito in una versione che ne migliora la qualità audio e video grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate.

Christopher Reeve (Superman/Clark Kent), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) e Margot Kidder (Lois Lane) regalano interpretazioni indimenticabili che alimentano l'aura leggendaria del film, accompagnate dal doppiaggio italiano originale tanto amato dai fan. Le multisala che proietteranno Superman dal 24 al 26 aprile sono UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma.

Christopher Reeve in una suggestiva scena di SUPERMAN

Quello che lo proietteranno il 24 e il 25 aprile sono UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Venezia Marcon (VE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Verona (VR), UCI Sinalunga (SI) e UCI Torino Lingotto (TO).

UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megalò (CH), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Villesse (GO) lo proietteranno lo proietteranno il 24 aprile.