Superman: David Corenswet ha già firmato per il sequel, novità sulla Justice League

Mentre Superman debutta finalmente nelle sale con ottime premesse e recensioni entusiastiche, cominciano a emergere nuove indiscrezioni sul futuro del DC Universe targato James Gunn. A quanto pare, l'universo condiviso creato da Gunn e Peter Safran ha già obiettivi ben definiti per i prossimi anni, compreso un nuovo film sulla Justice League.

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, i DC Studios pianificano di rilasciare due film live-action e uno animato ogni anno. L'intento è chiaro: reintrodurre e ridefinire tutti i personaggi più iconici della DC per poi farli convergere in una nuova grande avventura corale.

Il futuro del DCU e la "Justice Gang"

Il nuovo Superman getta già le basi per questo percorso. Il film introduce infatti la Justice Gang, una squadra emergente di eroi finanziata da Maxwell Lord, che potrebbe rappresentare il primo passo verso la formazione della futura Justice League.

E non è tutto: David Corenswet, interprete del nuovo Clark Kent, ha confermato in un'intervista a Vanity Fair di aver già firmato per almeno un secondo capitolo. "Sono già sotto contratto per un sequel", ha dichiarato l'attore, lasciando intendere che i piani per un seguito sono ben più di una possibilità.

Nei prossimi mesi vedremo il ritorno di Peacemaker con la seconda stagione, mentre il 2026 porterà sul grande schermo nuovi progetti come Lanterns, Supergirl: Woman of Tomorrow e Clayface. Per il 2027, tutto è ancora da definire, ma secondo alcune voci, Gunn sarebbe al lavoro su World's Finest, il primo film che potrebbe unire Superman e Batman nel nuovo universo narrativo.

Intanto, Superman si prepara a volare alto al box office. Con una miscela di azione, cuore e umorismo, James Gunn firma un film che restituisce al personaggio la sua forza simbolica e il suo carisma.