Superman tra gli Avengers. La clamorosa gaffe di un commentatore sportivo americano!

Mai confondere Marvel con DC Comics e mettere insieme Superman e gli Avengers. Ne sa qualcosa un commentatore di una partita di football tra due università americane che, senza rendersene conto, ha inserito Superman tra gli Avengers scatenando una serie di 'flame' virali sulla rete che hanno poi fatto passare in secondo piano il risultato dell'incontro.

Protagonista della memorabile gaffe è Joel Klatt che durante lo scontro tra Ohio State University e Penn State Nitany Lions di ieri si è abbandonato ad un commento in cui lodava la difesa della squadra dell'Ohio: "E' praticamente impossibile lanciare la palla giù per il campo quando hai contro Superman e gli Avengers". La frase, pronunciata in diretta tv, non è passata inosservata, anzi ha messo in ombra il risultato finale del match, visto che su Internet è stato un pullulare di prese in giro, spesso ironiche, altre un po' meno. Tanto che Klatt ha dovuto affrontare alcuni haters su Twitter rispondendo a tono: "Devo essere onesto, non perderò il sonno per un riferimento sbagliato su un fumetto. Se sei confuso, benvenuto nel club. Se pensi sia sciocco e lo trovi divertente, sono d'accordo. Se invece sei arrabbiato, beh fatti una vita. #Supermanand theAvengers".

“Against Superman and the Avengers” @joelklatt you have outdone yourself today. pic.twitter.com/SEgDFP6Thg — Brother Keck (@sean_keck) November 23, 2019

Discorso chiuso? No, perché pare che l'emittente abbia deciso di sfruttare in qualche modo la situazione annunciando che Klatt userà la stessa identica frase anche la settimana prossima, durante il primo quarto di gioco. Chissà, magari si porterà anche appresso Marvel contro DC, il più noto crossover tra le due case editrici concorrenti uscito nel 1996?