Superman and Lois e Walker, Texas Ranger ordinate da The CW

Le serie Superman and Lois e Walker, Texas Ranger hanno ottenuto il via libera alla produzione da parte di The CW.

Superman and Lois e il reboot di Walker, Texas Ranger hanno ottenuto il via libera alla produzione da parte di The CW, nonostante entrambi i progetti siano ancora nella fase della stesura degli script.

La nuova serie ispirata ai fumetti riporterà sul piccolo schermo i personaggi di Clark Kent e Lois Lane, mentre affrontano lo stress, le pressioni e le complessità legate all'essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. Superman and Lois avrà come sceneggiatore e produttore Todd Helbing (The Flash), mentre nel team della produzione ci saranno anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

I protagonisti saranno Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, entrambi apparsi nel crossover Crisis on Infinite Earths.

Walker, Texas Ranger è invece la nuova versione della serie con star Chuck Norris e vedrà Jared Padalecki impegnato nel ruolo di Cordell Walker, un vedovo e padre di due figli che ritorna nella città in cui è nato dopo aver lavorato come agente sotto copertura per due anni, scoprendo di avere molto lavoro da fare.

Anna Fricke sarà autrice e produttrice della serie.

Entrambi i progetti debutteranno nella stagione 2020-2021.