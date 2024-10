Superman, Amy Adams fan di Rachel Brosnahan, la nuova Lois Lane: "Sarà grandiosa"

Amy Adams ha interpretato Lois Lane nei film di Superman con star Henry Cavill e l'attrice ha ora commentato il futuro del personaggio e l'esperienza vissuta sul set dei progetti tratti dai fumetti.

La star ha inoltre svelato che non aveva mai pensato a un possibile ritorno nel DC Universe dopo il 2017, anno in cui è arrivato nei cinema Justice League.

L'opinione di Amy Adams sul reboot di Superman

In un'intervista rilasciata a Variety, Amy Adams ha dichiarato che andrà a vedere il reboot scritto e diretto da James Gunn. L'attrice ha sottolineato: "Sono semplicemente una grande fan del franchise, lo sono sempre stata".

Il cast del nuovo film DC

Amy ha inoltre lodato la sua erede nella parte di Lois Lane in Superman, la protagonista della serie La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan: "La adoro. Sarà grandiosa. Spero che il ruolo sia infuso con la sua sensibilità e il suo naturale senso dell'umorismo, la sua forza e l'acume. Non vedo l'ora di vederlo. Lei mi piace realmente".

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

L'addio all'iconico ruolo di Lois

L'apprezzata star del cinema ha inoltre spiegato che non ha alcuna nostalgia o risentimento per i cambiamenti avvenuti: "Proveniendo dal mondo del teatro, un ruolo non ti appartiene mai. Dai solo la tua interpretazione. Quello è ciò che provo nei confronti del franchise".

Adams ha ricordato il periodo trascorso sul set dei film DC ammettendo che non ha mai pensato che sarebbe ritornata nell'universo di Superman dopo Justice League.

L'ex interprete della reporter fidanzata di Clark Kent ha quindi lodato il suo collega nei film: "Henry Cavill è stato un Superman realmente brillante. Auguro a ogni Superman fortuna e altro, ma penso che fosse realmente grandioso. Volevo solo dirlo. Lo è così nel suo spirito".