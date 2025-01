Superman e 28 anni dopo tra i 10 film più attesi del 2025 secondo IMDb

Quali sono le uscite cinematografiche più attese del 2025? Ce lo rivela IMDb, "popolare fonte per cinema, tv e contenuti sulle celebrità" stilando la classifica dei 10 titoli più attesi in base alle ricerche degli utenti sul suo sito.

Come spiega IMDb, "questi 10 film programmati per l'uscita nel 2025 sono stati costantemente i più popolari tra i nostro utenti nel 2024, sulla base dei dati derivati ​​dalle classifiche IMDbPro MOVIEmeter".

Ma quale è il titolo più cercato? Naturalmente Superman di James Gunn, rilancio del mito dell'Uomo d'Acciaio in una veste completamente nuova e inedita. Tra i film di supereroi più attesi si segnalano inoltre al terzo posto The Fantastic Four: First Steps, che riporterà sul grande schermo la prima famiglia Marvel, ma stavolta in seno all'MCU, mentre Thunderbolts si piazza al quinto posto e Captain America: Brave New World al sesto.

Grande attesa anche per il ritorno della saga horror di Danny Boyle e Alex Garland con 28 Anni Dopo e nonostante le critiche tra i film più cercati del 2025 c'è anche il reboot di Biancaneve.

L'attesa febbrile per Superman

Inevitabile che il titolo più atteso del 2025 risultasse essere Superman, che vedrà James Gunn misurarsi con il mito del supereroe dei fumetti più celebre di tutti i tempi.

"Ci sono un sacco di cose degli altri film che mi hanno colpito", ha recentemente detto Gunn quando gli è stato chiesto delle sue fonti d'ispirazione per il film. "Vedere il film di Richard Donner da bambino è stato fantastico per me, l'ho adorato. Ho preso molte cose da quello. Zack Snyder ha fatto molte cose straordinarie per la parte action e mi sono ispirato anche a lui per quegli aspetti. Mi sono rifatto a epoche diverse, ma prima di tutto mi sono basato sui fumetti perché sono un fan. Quello è il mio primo modello di riferimento, non i film".

Interpretato da David Corenswet nel doppio ruolo di Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del villain Lex Luthor, Superman arriverà nei cinema italiani il 10 luglio.