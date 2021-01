Supercar: David Hasselhoff mette all'asta K.I.T.T., la consegnerà di persona al vincitore

La mitica auto di Supercar, K.I.T.T., sta per andare all'asta. Il suo possessore, la star David Hasselhoff, la consegnerà di persona a chiunque riuscirà ad assicurarsi l'eccezionale pezzo da collezione che finora ha raggiunto la cifra di 475.000 dollari.

David Hasselhoff nel telefilm Supercar

Supercar, serie classica degli anni '80, vedeva David Hasselhoff nei panni di Michael Knight, ex poliziotto in fin di vita salvato grazie a un intervento dalle industrie Knight che si adopera per combattere il crimine insieme a K.I.T.T., un'auto nera dotata di intelligenza artificiale.

L'asta di Supercar si concluderà il 23 gennaio. Come bonus, As an bonus, se il prezzo finale supererà il 25% della cifra iniziale, David Hasselhoff consegnerà l'auto di persona all'acquirente. Di recente l'attore ha parlato a Consequence of Sound del reboot della serie tv in preparazione:

"Posso anticipare che lo show sarà molto emozionante. Il ragazzo che lo scrive è un grande fan di Supercar, mi ha mandato una sua foto nell'auto. Il suo nome è T.J. Fixman. La storia non la conosco, ma so che la nuova serie sarà una prosecuzione dell'originale. Vogliono scrivere una sceneggiatura che abbia la mia approvazione. Se poi parteciperò o se verrà approvata, questo non lo so".

L'attore specifica: "Ho avuto i diritti per circa 10 anni su Supercar, e non sono riuscito a fare niente. Questi ragazzi ora ce l'hanno a causa del tempismo, a causa della rinascita della nostalgia e capiscono i desideri dei fan. Non si tratta di un'auto parlante. Si tratta della relazione tra Michael e KITT. E riguarda anche l'idea per cui un uomo può fare la differenza. Se realizzeranno una nuova serie, probabilmente la sosterrò. Se non la faranno, hanno infastidito The Hoff."