Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt è il CEO di Uber nel teaser della serie Showtime

Primo sguardo a Joseph Gordon-Levitt nei panni del CEO di Uber nel teaser della serie antologica Showtime Super Pumped. Lo show si concentrerà sull'ascesa di alcuni degli imprenditori più famosi del mondo e su come le loro invenzioni e idee hanno cambiato il modo in cui vediamo il mondo, nel bene e nel male.

La prima stagione di Super Pumped: The Battle for Uber approfondirà la nascita del servizio auto Uber, l'appuntamento su Showtime è fissato per il 27 febbraio 2022.

Il teaser rivela un entusiasta Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), pronto a conquistare il mondo e all'altezza della situazione con la sua nuova app di condivisione del viaggio. Nel teaser compaiono anche Uma Thurman e Kyle Chandler nel ruolo di Ariana Huffington e Bill Gurley, i quali non sembrano così entusiasti del gusto che il giovane imprenditore sta esibendo.

Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt è il CEO di Uber

Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt e Kyle Chandler in una scena

Super Pumped: The Battle For Uber, basata sull'omonimo libro non-fiction di Mike Isaac del 2019, esaminerà gli alti e i bassi della società di condivisione del viaggio mentre gareggia per battere la concorrenza. La serie si concentrerà anche sui disordini in corso dietro le quinte tra il CEO Travis Kalanick e il co-fondatore di Uber Bill Gurley, interpretato da Kyle Chandler, ma anche col CEO di Apple Tim Cook (Hank Azaria) e con la co-fondatrice dell'Huffington Post e CEO di Thrive Global Ariana Huffington (Uma Thurman).

Nel cast anche Elisabeth Shue, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt, Virginia Kull, Amanda Brooks, Annie Chang, Erinn Ruth, Mishka Thébaud, Babak Tafti, Darren Pettie, Noah Weisberg, Mark Gessner, Kerry Bishé e Joel Kelley Dauten. gli Showrunner di Super Pumped sono Brian Koppelman, Beth Shacter e David Levien.