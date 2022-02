Quentin Tarantino voce narrante di Super Pumped: The Battle for Uber, annunciata la stagione 2

Quentin Tarantino sarà voce narrante di Super Pumped: The Battle for Uber, serie antologica che lo riunirà alla sua musa Uma Thurman, nel frattempo Showtime annuncia il rinnovo anticipato per una seconda stagione.

Il regista premio Oscar Quentin Tarantino sarà la voce narrante della nuova serie antologica di Showtime Super Pumped: The Battle for Uber. La serie ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione che sarà dedicata a Facebook.

Super Pumped: Joseph Gordon-Levitt è il CEO di Uber

Super Pumped: The Battle for Uber riunirà Quentin Tarantino alla star di Kill Bill e Pulp Fiction, Uma Thurman, che fa parte del cast principale nel ruolo di Arianna Huffington.

Inoltre, Showtime ha anche concesso al drama un rinnovo anticipato della seconda stagione prima del suo imminente debutto alla fine di questo mese, il 27 febbraio. La prossima stagione sarà basata sul libro di Mike Isaac sulla transizione di Facebook da una startup rivoluzionaria a industria di potere. I nuovi episodi dovrebbero concentrarsi sulla relazione al centro di quella metamorfosi - tra Sheryl Sandberg e Mark Zuckerberg - e sulle forze che cambiano il mondo scatenate, intenzionalmente e involontariamente, di conseguenza.

La prima stagione di Super Pumped: The Battle For Uber, basata sull'omonimo libro non-fiction di Mike Isaac del 2019, esaminerà gli alti e i bassi della società di condivisione del viaggio mentre gareggia per battere la concorrenza. La serie si concentrerà anche sui disordini in corso dietro le quinte tra il CEO Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt) e il co-fondatore di Uber Bill Gurley, interpretato da Kyle Chandler, ma anche col CEO di Apple Tim Cook (Hank Azaria) e con la co-fondatrice dell'Huffington Post e CEO di Thrive Global Ariana Huffington (uma Thurman).

Nel cast anche Elisabeth Shue, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt, Virginia Kull, Amanda Brooks, Annie Chang, Erinn Ruth, Mishka Thébaud, Babak Tafti, Darren Pettie, Noah Weisberg, Mark Gessner, Kerry Bishé e Joel Kelley Dauten. gli Showrunner di Super Pumped sono Brian Koppelman, Beth Shacter e David Levien.