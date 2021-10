Uma Thurman interpreterà Arianna Huffington nella serie Super Pumped

Uma Thurman interpreterà Arianna Huffington nella nuova serie intitolata Super Pumped, un progetto destinato a Showtime.

L'attrice in carriera ha ottenuto una nomination agli Emmy nella categoria Miglior Guest Star in una serie drammatica in occasione della sua partecipazione a Smash.

Cannes 2017: Uma Thurman sul red carpet di Based on a True Story

Lo show antologico creato da Brian Koppelman e David Levien, già autori di Billions, è tratto dal libro Super Pumped: The Battle for Uber scritto da Mike Isaac. La produzione, prima di annunciare la presenza nel cast di Uma Thurman, aveva già confermato la partecipazione di Joseph Gordon-Levitt e Kyle Chandler.

La serie racconterà la storia dell'ideazione di Uber, seguendo le battaglie interne ed esterne all'azienda che hanno avuto delle conseguenze imprevedibili. Gordon-Levitt avrà il ruolo di Travis Kalanick, il CEO di Uber a cui viene tolto a sorpresa il potere dal consiglio di amministrazione. Arianna Huffington, fondatrice di The Huffington Post, faceva parte del gruppo di investitori coinvolti nell'impresa.

Tra gli interpreti ci saranno anche Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt, e Babak Tafti.

Ogni stagione di Super Pumped racconterà una storia che ha cambiato il mondo degli affari e la cultura.