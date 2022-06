Super Mario Bros: The Movie, Chris Pratt orgoglioso della sua performance nel film

Nel 2023 il film animato Super Mario Bros: The Movie arriverà al cinema, con Chris Pratt doppiatore di uno dei personaggi titolari, e l'attore si è recentemente detto estremamente orgoglioso della sua performance vocale.

Il lungometraggio animato prodotto da Illumination Entertainment e Nintendo sembra essere a buon punto con i lavori, come d'altronde anticipava anche qualche giorno fa il produttore Chris Meledandri, anche lui apparentemente molto soddisfatto da quanto realizzato finora, e in particolare di quanto fatto da Chris Pratt nel ruolo di Mario.

La scelta dell'attore del MCU era stata criticata da alcuni utenti sul web subito dopo l'annuncio del cast della pellicola poiché in molti non ritenevano corretto affidare la parte di Mario a un interprete non italo-americano.

Ma Pratt e la produzione sembrano davvero contenti del lavoro fatto e del risultato ottenuto: "Ho lavorato a stretto contatto con i registi [Michael Jelenic e Aaron Horvath], ho provato tante cose e stili diversi, e abbiamo optato per qualcosa di cui sono molto orgoglioso, e che non vedo l'ora possiate vedere e ascoltare" ha raccontato ai microfoni di Variety.

E, conclude l'attore: "È un doppiaggio di un prodotto d'animazione. Non è un film live-action. Non me andrò in giro con una divisa da idraulico. Sto prestando la mia voce a un personaggio animato, una versione aggiornata e che non avete mai visto né sentito prima nel mondo di Super Mario".

E per giudicare dovremo attendere il suo arrivo nelle sale il prossimo anno.