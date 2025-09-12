Super Mario Bros, Nintendo annuncia il titolo e la data d’uscita del sequel

Dopo mesi di attesa e speculazioni da parte dei fan, è stato finalmente annunciato il titolo ufficiale del sequel di Super Mario Bros. - Il Film, il fenomeno d'animazione che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, nonché la sua data d'uscita nelle sale.

Il nuovo capitolo si chiamerà The Super Mario Galaxy Movie e arriverà nelle sale il 3 aprile 2026, distribuito da Universal e Illumination. Il film d'animazione prende il nome dal celebre videogioco Nintendo, Super Mario Galaxy, uscito nel 2007 per Wii. L'annuncio è arrivato oggi durante il Nintendo Direct, in vista del 40° anniversario del videogioco originale Super Mario Bros., pubblicato il 13 settembre 1985.

Il Nintendo Direct si è aperto con un teaser del sequel: Mario addormentato sotto un albero con in lontananza il castello della Principessa Peach, mentre la macchina da presa si alzava fino a mostrare lo spazio. Nelle immagini si intravedono rapidamente una Talpa (Monty Mole) che scava sottoterra, i pesci Cheep Cheep che nuotano in un ruscello e i Toad indaffarati attorno al castello.

Il successo mondiale di Super Mario Bros. - Il Film

Uscito nell'aprile 2023, Super Mario Bros. Il Film si è rivelato un autentico trionfo al botteghino, diventando di gran lunga l'adattamento cinematografico di un videogioco di maggior successo, con un incasso complessivo straordinario di 1,36 miliardi di dollari.

Attualmente occupa il quinto posto nella classifica dei film d'animazione con i maggiori incassi di sempre, dietro a Ne Zha 2, Inside Out 2, Il Re Leone e Frozen 2. La pellicola racconta la storia di due idraulici di Brooklyn, Mario e Luigi, che vengono catapultati nel magico Regno dei Funghi. Lì, Mario deve unire le forze con la Principessa Peach, Toad e Donkey Kong per salvare Luigi e affrontare il malvagio re dei Koopa, Bowser.

Nel cast del film originale - che si prevede torneranno anche per l'annunciato sequel - c'erano Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad e Kevin Michael Richardson come Kamek.

The Legend of Zelda, un'immagine dal videogame

Gli altri franchise Nintendo in arrivo al cinema

Nintendo sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza a Hollywood, trasformando le sue celebri IP in saghe cinematografiche destinate al grande schermo. Accanto a Mario, l'altro progetto già ufficializzato riguarda The Legend of Zelda, che per la prima volta approderà al cinema in versione live-action.

Il film sarà diretto da Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) e prodotto da Shigeru Miyamoto insieme ad Avi Arad, storico produttore legato al mondo Marvel. L'uscita è fissata per il 26 marzo 2027, distribuito da Sony Pictures in collaborazione con Nintendo. Tra le altre IP che potrebbero diventare film, ci sono anche franchise amatissimi come Metroid, Animal Crossing, Splatoon e Kirby.