Super Mario Bros. - Il film, Jack Black reagisce alle stroncature:'Ma che film hanno visto?'

Jack Black, voce originale di Bowser nel lungometraggio animato Super Mario Bros. - Il film, ha elogiato i fan per non aver dato ascolto ai critici che hanno stroncato il film che ha adattato il personaggio del celebre franchise videoludico targato Nintendo.

Super Mario Bros. - Il film: una foto

In una recente intervista, Black ha dichiarato di essere rimasto molto sorpreso dalle recensioni negative, poiché era convinto che il film sarebbe stato un successo immediato:"Me l'hanno mostrato un mese prima che uscisse nelle sale. Ero convinto che avremmo fatto centro. Ridevo e sorridevo per tutto il film. Poi è uscito e ha avuto recensioni orribili. Pensavo 'Che film avranno visto?'. Per fortuna, il mondo non ha dato ascolto a Rotten Tomatoes ed è diventato uno dei più grandi successi di sempre".

Le percentuali basse

Uscito nelle sale lo scorso anno, Super Mario Bros. Il Film è stato un enorme successo, guadagnando più di 1,3 miliardi di dollari al box-office nel mondo. Tuttavia, prima della distribuzione esistevano parecchie preoccupazioni sulla qualità del film, e su Rotten Tomatoes i critici hanno portato la percentuale al 59%, contro il 95% del pubblico, che ha apprezzato in massa la nuova avventura dell'idraulico più famoso dello schermo.

Oltre a Jack Black, tra i doppiatori originali del filma anche Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Seth Rogen e Fred Armisen.