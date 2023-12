Super Mario Bros. Il Film stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su Now: trama e cast

Stasera 26 dicembre su Cinema Uno e in streaming su Now arriva in prima tv Super Mario Bros. Il Film: trama cast di doppiatori italiani

Stasera martedì 26 dicembre 2023 in prima serata su Sky Cinema Uno e in streaming su Now arriva in prima tv Super Mario Bros. Il Film, il blockbuster d'animazione di Nintendo e Illumination, con i due idraulici più famosi nella cultura popolare degli ultimi quarant'anni. La pellicola d'animazione è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic. La sceneggiatura è di Matthew Fogel. Trama, recensione e cast di doppiatori italiani della pellicola.

Super Mario Bros. - Il film: una foto

Super Mario Bros. Il Film

Super Mario Bros. Il Film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 5 aprile 2023. Attualmente è il secondo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema.

La pellicola è il terzo adattamento cinematografico del personaggio della Nintendo

La versione in lingua originale vanta un cast di grandi star che interpretano gli iconici personaggi della cultura pop, tra cui Chris Pratt (saga di Jurassic World), Charlie Day (C'è sempre il sole a Philadelphia, The Lego Movie), Anya Taylor-Joy (Ultima notte a Soho, La regina degli scacchi), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Seth Rogen (Cattivi vicini, An American Pickle), Jack Black (saga di Kung Fu Panda), Fred Armisen (Mercoledì, Portlandia).

Super Mario Bros. - Il film: un momento del film animato

Trama

Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi.

Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un'avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli.

Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell'universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada.

Super Mario Bros. Il Film: Mario e Peaches in una scena del film

Doppiatori italiani

Claudio Santamaria: Mario

Valentina Favazza: Principessa Peach

Emiliano Coltorti: Luigi

Fabrizio Vidale: Bowser

Nanni Baldini: Toad

Paolo Vivio: Donkey Kong

Paolo Buglioni: Cranky Kong

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film.

Super Mario Bros. Il Film è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 59% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 46 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.0 su 10