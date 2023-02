Super Mario Bros Il Film, la ditta idraulica di Mario e Luigi nel nuovo spot mostrato al Super Bowl

Tra i numerosi trailer mostrai durante il Super Bowl ha trovato spazio anche un simpatico spot di Super Mario Bros Il Film. Nel video vediamo Mario e Luigi intenti a sponsorizzare la propria ditta idraulica. In sottofondo le note remixate di The Mario Rap, canzone originariamente cantata da Lou Albano e Danny Wells nel celebre cartone The Super Mario Bros. Super Show!.

A prestare la voce al mitico Mario nella versione americana del film ci penserà Chris Pratt che di recente ha alimentato l'hype promettendo un film imperdibile. Il progetto animato, basato su uno dei franchise videoludici più influenti di sempre, è realizzato da Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures. Arriverà nelle sale ad aprile.

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l'iconico idraulico

Il cast del film animato Super Mario Bros. Il Filmè ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.