Super Mario Bros Il Film, Chris Pratt stuzzica i fan con un nuovo poster: "Non sapete che vi aspetta"

Mancano ormai pochi mesi all'uscita nelle sale di Super Mario Bros Il Film, targato Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures, incentrato sul celebre idraulico di uno dei franchise videoludici più influenti di sempre. Chris Pratt, scelto per dare la voce a Super Mario, ha condiviso su Twitter un nuovo colorato poster del film, continuando a stuzzicare i fan.

"Non sapete quello che state per vedere. Non c'è al mondo una persona che sia più fan di Mario di me. Il bambino di 10 anni che è in me sarebbe impazzito. Sono così onorato di poter dare la voce a Mario e portare avanti questa fantastica eredità. Sono tutti fantastici all'interno del film. I trailer sono grandi ma non avete visto ancora nulla". L'uscita nelle sale è fissata al 6 aprile.

Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l'iconico idraulico

Il cast del film animato Super Mario Bros. Il Filmè ricco di stelle: Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.