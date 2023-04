Super Mario Bros - Il Film: tre celebri influencer alla proiezione di questa sera a Roma

UCI Porta di Roma si prepara per l'arrivo in sala di Super Mario Bros. - Il Film, l'attesissimo lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures International, dedicato al celebre idraulico e al suo mondo psichedelico.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine del film

Il 10 marzo è il MAR10 DAY, e al cinema UCI Porta di Roma è stato pensato un evento per i fan di Mario e della nota youtuber e Instagrammer Silvia Lonardo, la giovane mamma che con i suoi contenuti dedicati alla famiglia ha conquistato i cuori di grandi e piccini.

Tutti i piccoli partecipanti all'evento avranno la possibilità di incontrare Silvia e ricevere i gadget dedicati al film. Ma non è finita qui! Il 5 aprile, in occasione dell'uscita nelle sale del film, gli spettatori potranno incontrare tre famosi influencer: lo streamer di CoD Moonryde, i fratelli de Le Coliche e il gamer Fazz.

Super Mario Bros. - Il film: una sequenza del film d'animazione

I tre accoglieranno in sala il pubblico per la proiezione di Super Mario Bros. Il Film Fan Screening prevista alle ore 20:00 nella sala 5 e per la proiezione Super Mario Bros. Fan Screening IMAX presso l'esclusiva sala IMAX, che combina una risoluzione senza precedenti con una conformazione speciale della sala, uno schermo curvo e più grande di quelli classici e altoparlanti allineati a laser. Inoltre a partire dal 5 aprile a UCI Porta di Roma, come in tutte le multisala del Circuito, i possessori della SKIN Family riceveranno un euro di sconto sull'acquisto del Menù Level Up dedicato al film.