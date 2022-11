Ben Affleck e Matt Damon lanciano la propria casa di produzione: la Artists Equity

Artists Equity è la nuova casa di produzione lanciata da Ben Affleck e Matt Damon in cui la creatività assumerà un ruolo prioritario in ogni progetto.

Le voci circolate a giugno sulla nascita di una nuova casa di produzione con al centro Ben Affleck, Matt Damon e Gerry Cardinale stanno trovando nuove conferme. Fra i primi a parlarne c'era Deadline, adesso prodiga di nuovi e confermati dettagli in merito.

Acque profonde: Ben Affleck in un'immagine

Artists Equity, questo il nome della società, costruisce i suoi obiettivi sulla visione di uno studio guidato da artisti pronti a collaborare coi registi, premendo sulla visione creativa e ampliando l'accesso alla partecipazione degli utili.

Per adesso non abbiamo ancora i dettagli specifici dietro al progetto, con RedBird Capital che sta prendendosi quello che viene definito "un impegno finanziario significativo nel lancio della società, fornendo capitale strategico e competenze operative per accelerare il suo sviluppo e la pipeline di produzione".

Ben Affleck e Matt Damon si troveranno quindi al centro di un progetto con più diramazioni, almeno in base all'annuncio riportato da Deadline, che parla di una piattaforma di monetizzazione della proprietà intellettuale ancorata a tre principi fondamentali. Il primo obiettivo è ampliare l'accesso alla partecipazione agli utili, con incentivi basati sulle prestazioni ai creativi e alla troupe. Il secondo sostiene che si voglia alimentare la monetizzazione della proprietà intellettuale attraverso le partnership con i creativi: concentrandosi sulla collaborazione con registi affermati ed emergenti che desiderano lavorare in un ambiente favorevole ai talenti con un management che comprenda e supporti la loro visione creativa. Il terzo obiettivo è infine sfruttare un approccio alla distribuzione basato sui dati: utilizzando informazioni ricavate da database proprietari per informare meglio sul processo decisionale nella strategia di distribuzione, ottimizzando la copertura e la valutazione dei contenuti.

Parlando di progetti futuri, al momento lo studio ne ha in cantiere solamente uno: un film che racconta la nascita del leggendario marchio Air Jordan, con Ben Affleck alla regia e Matt Demon nel cast.

"Artists Equity è stato concepito dalla passione di lunga data di Matt e mia per l'arte della narrazione e dal nostro desiderio condiviso di aiutare i creativi a realizzare la loro visione, come abbiamo avuto la fortuna di fare noi durante le nostre carriere", ha rivelato Affleck, parlando dell'idea alla base della società.