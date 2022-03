Sundown: il trailer italiano del film di Michel Franco con Tim Roth

Sundown, il nuovo film diretto da Michel Franco, arriverà nelle sale il 14 aprile e il trailer italiano svela alcune anticipazioni riguardante la storia con al centro il personaggio interpretato da Tim Roth.

Il video propone un montaggio di quello che accade dopo che una tranquilla vacanza in famiglia prende una svolta drammatica che divide un fratello dalla sorella. Neil, infatti, mente pur di rimanere ad Acapulco, dando il via a una catena di eventi dalle conseguenze tragiche.

Il film Sundown del regista Michel Franco, vincitore con New Order del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 77° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sarà distribuito nei cinema da Europictures dopo essere stato presentato in concorso alla 78° Mostra del Cinema di Venezia nel 2021.

Al centro della trama ci sono Alice e Neil Bennett (Charlotte Gainsbourg, Tim Roth), appartenenti a una ricca famiglia britannica in vacanza ad Acapulco, con i più giovani Colin e Alexa (Samuel Bottomley e Albertine Kotting McMillan). Quando un'emergenza lontana richiama la ricca famiglia Bennett nel Regno Unito, interrompendo la vacanza sulla costa messicana, il delicato equilibrio della famiglia, apparentemente affiatata, viene sconvolto una volta per tutte.

Continuando la sua osservazione di individui e società sotto pressione, lo scrittore e regista Michel Franco (New Order) esplora le vette e le profondità di un Acapulco - e di una famiglia - che è più di quanto non possa sembrare. Svolgendosi in eleganti suite d'hotel e trasandati ritrovi per turisti di una località balneare eterogenea e stratificata, e mostrandoci la guerra psicologica di una dinastia precaria, Sundown si dipana con colpi di scena acuti e furtivi.