Sundown, l’attore Tim Roth: “Amo l’anarchia dalla mia carriera: la devo al non essere bello”

Un frame di Sundown

Tim Roth è uno di quegli attori che cambiano in continuazione. È anche uno di quelli che ha nella propria filmografia non un film leggendario, ma diversi: tutti quelli fatti con Quentin Tarantino, Le Iene, Pulp Fiction, The Hateful Eight. Tutti dicono I love you di Woody Allen. La leggenda del pianista sull'Oceano di Giuseppe Tornatore. Anche in tv non scherza: ha interpretato il ruolo cult del dottor Cal Lightman nella serie Lie To me e partecipato a Twin Peaks 3 di David Lynch. Sundown di Michel Franco, presentato in concorso a Venezia 78 e nelle sale italiane dal 14 aprile, è l'ultimo enigmatico ruolo in una carriera vastissima.

Sundown: Tim Roth in un'immagine del film

In Sundown interpreta Neil Bennett, erede di una multinazionale dell'industria della carne. Mentre si trova in vacanza in un lussuoso resort di Acapulco insieme alla sorella Alice (Charlotte Gainsbourg), riceve la notizia della morte della madre. Mentre Alice torna immediatamente in Inghilterra per organizzare il funerale, l'uomo decide di restare in Messico. Finge di aver perso il passaporto e rimane all'estero a divertirsi, ignorando i messaggi della famiglia.

Apatia, indifferenza per il dolore altrui, dislivello tra classi sociali: Michel Franco torna a parlare di politica attraverso la storia di una famiglia benestante, come ha già fatto nel film precedente, Nuevo Orden (2020), presentato sempre a Venezia, dove ha vinto il Gran premio della giuria. Abbiamo parlato di questo personaggio complesso con il suo interprete, che di villain e mostri se ne intende. Presto Tim Roth riprenderà anche il ruolo di Abominio nella serie Marvel She-Hulk: ci ha anticipato qualcosa.

Sundown: la video intervista a Tim Roth

Sundown: Tim Roth, l'apatia e la politica

Possiamo dire che l'apatia è una delle più gravi malattie di questo secolo?

Locandina di Sundown

Con rare eccezioni, penso sia vero. Le eccezioni sono quando le persone si ribellano e causano dei cambiamenti. Pensiamo per esempio all'apartheid: le persone hanno protestato e hanno cambiato la società. Oppure i sindacati, che hanno permesso alla classe operaia di rivendicare dei diritti. Ma questo si vede sempre meno. Oggi l'apatia è una malattia più di quanto lo sia mai stata. Pensiamo alla politica americana, o a cosa è successo con la Brexit: si è lasciato che queste cose accadessero, non si è sfidato il potere. Succede sempre di più: oggi l'apatia è maggiore che secoli fa.

Gli affari della famiglia del tuo personaggio si basano sulla morte: uccidono animali. Ma anche gli affari dei rapitori si basano sulla morte. Pensi sia qualcosa che fa parte degli esseri umani, non riusciremo mai a migliorare? O è sempre più presente nella società contemporanea ma non vogliamo ammetterlo?

Sundown: Iazua Larios e Tim Roth in una scena

Penso che entrambe le cose siano vere. Possiamo migliorare. Oggi è più evidente che dobbiamo fare delle scelte: dobbiamo scegliere di fermare queste cose. Pensiamo al cambiamento climatico: possiamo impedirlo. Ma le persone che abbiamo messo in posizione di potere, o che abbiamo permesso ci arrivassero, ostacolano quel cambiamento in modo più spietato e feroce di quanto abbiano mai fatto. O comunque di quanto abbiano mai fatto nel corso della mia vita. Oggi è più difficile attuare un cambiamento. Richiede rischio personale. Quindi quando vedi qualcuno come Greta Thunberg e la sua devozione totale alla causa per cui si batte, che porterà avanti per tutta la sua vita, è una testimonianza molto potente. Ti fa chiedere: che stiamo facendo? Per le nostre abitudini, per le paure, per i timori che abbiamo per i nostri figli. Cosa facciamo adesso? Non sarò in vita per molto, quindi loro che faranno? Cosa faranno i miei figli? In parte è apatia, in parte dobbiamo cambiare la politica mondiale. Ed è davvero una cosa difficile da fare.

Un compito facile.

Sì, ce la faremo entro domani.

Tim Roth: un attore dai mille volti

Il tuo personaggio pensa di essere l'eroe della sua storia, ma per altre persone, in particolare la sua famiglia, è il villain. Visto che ne hai interpretati parecchi, cosa rende tale un villain?

Sundown: una scena del film

Non se se lui si veda in quel modo. Deve deciderlo chi guarda: il film cambia molto a seconda dello spettatore. Ho sentito pareri molto diversi. Vuol dire che con Michel abbiamo fatto centro. Non ho mai pensato a lui in quel senso. So perché si comporta in quel modo in ogni momento, è il mio lavoro. Non lo vedo bianco o nero. Non è chiaro: renderlo sempre indecifrabile era importante. I villain nei film sono molto divertenti da interpretare. Se non sono troppo prevedibili. Quando ho cominciato non mi sono mai approcciato al lavoro in questi termini. I personaggi considerati "buoni" in genere non sono così interessanti: sia da guardare che da interpretare. Ma all'inizio la scelta mi è stata imposta: le persone mi proponevano sempre personaggi insoliti e strani. La mia fortuna è stata non essere bello: non ero un bel ragazzo. E molti degli attori che sono entrati in quella categoria, attori magnifici, dopo un po' hanno cominciato a interpretare ruoli davvero poco interessanti. Sono stato fortunato ad avere il mio aspetto. All'epoca essere considerato insolito secondo gli standard cinematografici mi ha aiutato. Mi ci sono tuffato: ho cercato di fare sempre cose interessanti e strane. Spesso sono stati antagonisti, personaggi insoliti. Amo l'anarchia della mia carriera.

Tim Roth sarà di nuovo Abominio nella serie Marvel She-Hulk

A proposito di anarchia ed essere strani: che tipo di villain sarà il tuo Abominio in She-Hulk? Se puoi dire qualcosa.

Non so se ho il permesso di dire cosa è diventato. Quello che si sono inventati è molto divertente. Quando me l'hanno proposto ho pensato fosse molto divertente. Ho fatto il film originale per i miei figli e poi mi hanno chiesto di tornare, sviluppando il personaggio in modo molto diverso da come mi ero immaginato. È un'idea molto divertente. Non posso rivelare nulla. Non l'ho ancora visto.

Sundown: un'immagine del film

A proposito di mostri: si può dire che Neil abbia degli aspetti mostruosi. Cosa possiamo imparare dai mostri? Lo stavi dicendo: sono più divertenti e complessi. Qual è la loro lezione?

Sono divertenti se non sono reali. Quando sono reali non sono per niente divertenti. Ma non ho mai visto Neil in quel modo. Perché non è consapevole delle conseguenze che avranno sue azioni. Il mio lavoro è semplicemente interpretare un uomo che è alla deriva nella sua vita. Qualsiasi sia la ragione: il pubblico lo scoprirà e si farà un'opinione. Il mio compito è non influenzare il pubblico fino a quando non avrà visto il film.

Tim Roth e la famiglia

Questo è anche un film su una famiglia. Hai nominato i tuoi figli diverse volte. Cosa significa la famiglia per te?

Sundown: una sequenza del film

Non so dove cominciare, è un argomento vastissimo. La speranza è potersi sempre abbracciare. Potersi aiutare sia durante una crisi, sia quando si è felici. Famiglia significa affrontare la vita insieme. Penso sia la cosa più importante. Qualsiasi cosa accada avrai sempre il tuo gruppo di sostegno.