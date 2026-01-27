Sundance 2026, Patrick Wilson si commuove: "Non stiamo facendo abbastanza contro la violenza armata"

La star di The Conjuring è intervenuto al festival di Park City sottolineato il poco lavoro che si sta facendo negli USA per combattere gli attacchi con le armi.

Patrick Wilson ha partecipato alla première del film Run Amok al Sundance Film Festival, in cui recita al fianco di Molly Ringwald e Margaret Cho. Nel corso dell'incontro con il pubblico, Wilson ha parlato anche della piaga della violenza armata.

L'attore di The Conjuring è convinto che non si stia facendo ancora abbastanza per combatterla, citando anche le varie tragiche sparatorie che avvengono ogni tanto nelle scuole americane, con protagonisti giovanissimi studenti.

Patrick Wilson contro la violenza armata

"Noi tutti, come artisti, che siate da una parte o dall'altra, stiamo cercando di capire come riflettere il modo in cui normalizziamo la violenza, la violenza armata" ha detto Wilson "Ci sono state molte sceneggiature e progetti, tutti con grandi intenzioni e cuori e voci meravigliosi, che stanno cercando di farsi strada mentre noi artisti proviamo a riflettere le questioni sociali che stanno accadendo in questo momento".

Patrick Wilson in una scena de Insidious - La porta rossa

Wilson ha detto di essere stato attratto da questo progetto in particolare perché raccontato dal punto di vista dei ragazzi colpiti dalla violenza armata: "Non voglio più sentire adulti parlare di come normalizzare tutto questo. Quando pensi alle storie di formazione con cui siamo cresciuti tutti, molte con protagonista Molly Ringwald, molte persone della mia generazione hanno un'idea totalmente diversa di cosa significhi crescere. E naturalmente quei temi di amore e perdita e dell'importanza del liceo sono ancora estremamente preziosi. Ma questa generazione, la generazione che è cresciuta normalizzando i lockdown e ciò che significano, dobbiamo ascoltare i ragazzi e dobbiamo capire il loro punto di vista".

Il nuovo film con Patrick Wilson

Nel lungometraggio Run Amok, Patrick Wilson interpreta un insegnante di liceo alle prese con le conseguenze di una sparatoria scolastica avvenuta dieci anni prima nell'istituto scolastico nel quale insegna. La commedia è diretta dalla regista esordiente NB Mager.

La storia è raccontata attraverso gli occhi di Meg, interpretata da Alyssa Marvin, che lavora ad uno spettacolo teatrale che rievoca la tragedia mortale in cui perse sua madre.