Sundance 2022: tra i vincitori Cha cha real smooth e il documentario Navalny

Il Sundance 2022 si è concluso con l'assegnazione dei premi di questa edizione, svoltasi online, e tra i vincitori ci sono Cha Cha Real Smooth e il documentario Navalny, che hanno ottenuto l'approvazione del pubblico, e di Nanny, che ha conquistato il gran premio della giuria.

La giuria ha invece premiato Nanny, della regista esordiente Nikyatu Jusu, e il documentario The Exiles.

Il film Cha Cha Real Smooth, scritto e diretto da Cooper Raiff e con protagonista anche Dakota Johnson, è stato uno dei titoli che ha convinto di più la critica e il pubblico, portando Apple a comprarne i diritti per la considerevole cifra di 15 milioni di dollari, ben 1.000 volte superiore al budget usato dal filmmaker per realizzare la sua opera prima Shithouse.

Il documentario Navalny ha conquistato il premio del pubblico tra i documentari e anche il Festival Favorite Award, selezionato grazie ai voti dal pubblico alla selezione di 84 lungometraggi proposti al Sundance Film Festival 2022. L'opera diretta da Daniel Roher ripercorre quanto accaduto al leader dell'opposizione in Russia Alexei Navalny che ora è in stato di arresto in patria, intervistato mentre stava ristabilendosi a Berlino dopo il tentativo di avvelenamento che gli è quasi costato la vita.

Il gran premio della giuria è stato assegnato a Nanny, l'opera prima a tinte sovrannaturali della regista Nikyatu Jusu con protagonista una donna, immigrata negli Stati Uniti, che lavora come tata con lo scopo di guadagnare i soldi necessari a portare il figlio sul suolo americano.

Tra i titoli pemiati ci sono anche il documentario The Exiles, che ripercorre quanto accaduto nel 1989 a Piazza Tiananmen, e 892 con star John Boyega che ha conquistato il premio come Miglior Cast.

Ecco tutti i premi:

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Gran Premio della Giuria: Nanny

Premio del pubblico: Cha Cha Real Smooth

Miglior Regia: Jamie Dack, Palm Trees and Power Lines

Waldo Salt Screenwriting Award: K.D. Dávila, Emergency

Special Jury Award for Uncompromising Artistic Vision: Bradley Rust Gray, blood

Premio speciale della giuria al cast: John Boyega, Nicole Beharie, Selenis Leyva, Connie Britton, Olivia Washington, London Covington, e Michael K Williams, 892

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Gran Premio della Giuria: The Exiles

Premio del pubblico: Navalny

Miglior Regia: Reid Davenport, I Didn't See You There

Jonathan Oppenheim Editing Award: Erin Casper and Jocelyne Chaput, Fire of Love

Special Jury Award for Impact for Change: Aftershock

Special Jury Award for Impact for Creative Vision: Descendant

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

Gran Premio della Giuria: Utama

Premio del pubblico: Girl Picture

Miglior regia: Maryna Er Gorbach, Klondike

Premio speciale della giuria: Leonor Will Never Die

Special Jury Award for Acting for Innovative Spirit: Teresa Sánchez, Dos Estaciones

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Gran premio della giuria: All That Breathes

Premio del pubblico: The Territory

Miglior Regia: A House Made of Splinters

Special Jury Award for Documentary Craft: The Territory

Special Jury Award for Excellence In Verité Filmmaking: Midwives

ALTRI PREMI

NEXT Audience Award: Framing Agnes

NEXT Innovator Award: Chase Joynt, Framing Agnes

Alfred P. Sloan Feature Film Prize: After Yang

Sundance Institute NHK Award: Hasan Hadi, The President's Cake

Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award for Narrative Features: Amanda Marshall, God's Country

Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award for Documentary Features: Su Kim, Free Chol Soo Lee

Sundance Institute/Adobe Mentorship Award for Editing Documentary: Toby Shimin