Cha Cha Real Smooth, la recensione: Dakota Johnson insegna l'amore a passo di danza in una romcom acerba

Cha Cha Real Smooth: una foto del film

Il Sundance 2022 ha ospitato l'esordio di Dakota Johnson come produttrice, una pellicola che rappresenta la quintessenza dell'indie in cui l'attrice si ritaglia un ruolo che ne valorizza la naturale capacità seduttiva. Come svela la nostra recensione di Cha Cha Real Smooth, disponibile su Apple TV+ dal 17 giugno, la pellicola sprigiona tutto il suo Sundance style nei toni colloquiali e nello stile minimal nel raccontare una piccola storia di sentimenti ambientata nel quotidiano di una cittadina di provincia americana, Livingston, New Jersey. Il venticiquenne Cooper Raiff, alle prese con l'opera seconda dopo il micro-budget movie Shithouse, si ritaglia il ruolo di un giovane uomo dalla spiccata sensibilità che, dopo aver concluso il college, deve decidere cosa fare della propria vita.

Cha Cha Real Smooth: una foto del film

Minimalista fin dal titolo, Cha Cha Real Smooth, che evoca il ballo del Cha Cha Cha. E la danza è proprio una delle principali doti di Andrew (Cooper Raiff), ventitreenne confuso e incerto sul da farsi che vive con l'eccentrica madre (Leslie Mann) e divide la stanza col fratello minore. Insoddisfatto del suo lavoro nel fast food locale, Andrew scopre la sua vera vocazione, dare il là ai balli durante i bar mitzvah. Il suo talento di animatore lo rende richiestissimo nella comunità ebraica ed è qui che incontra Domino, madre single della sedicenne autistica Lola. Andrew si offre di fare da babysitter a Lola e inevitabilmente si innamora della bella Domino, sentimentalmente irrequieta, che va in scena di una nuova stabilità per sé e per la figlia.

Cooper Raiff è l'anima della festa

Cha Cha Real Smooth: una scena del film

In Cha Cha Real Smooth, Cooper Raiff mette in scena uno di quei personaggi tipici dei film indie. Novello Zach Braff in versione giovane, il suo Andrew è impacciato, insicuro, ingenuo, ma dotato di un cuore d'oro. La sua empatia lo rende il perfetto babysitter o il perfetto migliore amico, ma la sua natura di improbabile eroe della porta accanto ha spesso il sopravvento mettendolo in imbarazzo di fronte agli altri. L'attore e regista si cuce addosso una pellicola intima, un delicato coming of age che racconta il quotidiano di un giovane uomo alle prese con l'ingresso in un mondo adulto in cui non sembra sentirsi granché a suo agio.

Cha Cha Real Smooth: le attrici Vanessa Burghardt e Dakota Johnson

Qualcuno che sembra essere perfettamente a suo agio c'è, si tratta di Dakota Johnson, che celebra la libertà artistica garantitale dal suo primo ruolo da produttrice con una performance luminosa. Domino è una donna che nasconde le proprie insicurezze dietro un sorriso smagliante nonostante un passato difficile di cui viene rivelato poco e niente. Presenza costante, ma discreta al fianco della figlia Lola, interpretata da Vanessa Burghardt, attrice con un vero disturbo nello spettro dell'autismo, Domino è divisa tra la freschezza di Andrew, che la corteggia col trasporto tipico della gioventù, e la stabilità offertale dal fidanzato Joseph (Raul Castillo, la cui presenza appare decisamente fuori posto nel microcosmo creato da Cooper Raiff a sua immagine e somiglianza). Più della differenza d'età a pesare sembrano essere i progetti divergenti dei due anche se il feeling tra Andrew e Lola è quasi commovente.

Tra piacevolezza e imbarazzo

Cha Cha Real Smooth: Vanessa Burghardt e Cooper Raiff

Delicato, pieno di calore e umanità, Cha Cha Real Smooth è un film piccolo, ma capace di lasciare il segno per la sua abilità nel descrivere i sentimenti umani, le miserie e incertezze del quotidiano. Parte romanzo di formazione, parte commedia romantica dai toni sfumati, il film si dimostra però traballante sulle scene costruite dal regista per strappare la risata.

Cha Cha Real Smooth: un frame del film

L'incertezza nei toni che si percepisce in sequenze, come quella in cui Andrew gratta la schiena di Lola mentre lei è sdraiata, risulta un tantino imbarazzante. Per dimostrare il suo amore a Domino, Andrew non teme il ridicolo, ma è lo spettatore a essere messo in difficoltà dall'incertezza dei toni nei momenti meno riusciti. Se Cooper Raiff fosse meno empatico e piacevole, tali momenti stonerebbero con l'insieme, ma il suo carisma rassicurante e i sorrisi smaglianti e maliziosi di Dakota Johnson arginano i passi falsi di una sceneggiatura sincera, ma acerba.