Cha Cha Real Smooth: il trailer e le foto del film di Cooper Raiff con Dakota Johnson

Cha Cha Real Smooth ha dominato i premi dell'edizione 2022 del Sundance Film Festival e, in attesa del debutto in streaming il 17 giugno, Apple TV+ ha condiviso il trailer e le foto del lungometraggio diretto da Cooper Raiff con star Dakota Johnson.

Nel video si assiste a quello che accade quando un neolaureato che non ha ancora capito bene cosa fare nella propria vita inizia un'attività come animatore di feste per ragazzi e stringe amicizia con la piccola Lola, che soffre di autismo, e sua madre, di cui si innamora. Il trailer regala qualche anticipazione degli amori, delle amicizie e dei rapporti che si stabiliscono tra i protagonisti, tra momenti emozionanti e tanta ironia.

Il film Cha Cha Real Smooth, scritto e diretto da Cooper Raiff, ha nel proprio cast Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann e gli esordienti ​​Vanessa Burghardt ed Evan Assante.

La sinossi anticipa:

Fresco di college e senza idee chiare sul futuro, il ventiduenne Andrew vive ancora a casa con la sua famiglia nel New Jersey. Ma se c'è una cosa che spicca nel suo curriculum inesistente, è come saper organizzare una festa, dote che gli conferisce il titolo per il lavoro perfetto: far ballare le persone ai bar e bat mitzvah per i compagni di classe del fratello minore. Quando Andrew fa amicizia con una mamma del posto, Domino, e sua figlia, Lola, intravede finalmente un futuro che desidera, anche se potrebbe non essere il suo.

Ecco le prime foto:

Cha Cha Real Smooth: Vanessa Burghardt e Cooper Raiff

Cha Cha Real Smooth: Cooper Raiff e Dakota Johnson

Cha Cha Real Smooth: una foto del film

Cha Cha Real Smooth: le attrici Vanessa Burghardt e Dakota Johnson

Cha Cha Real Smooth: una foto del film