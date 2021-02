Sundance 2021: a Coda di Siân Heder il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico

Coda, edificante e commovente storia familiare con Marlee Matlin, conquista il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico al Sundance 2021. Il film diretto dalla regista Siân Heder è stato premiato durante la cerimonia si chiusura virtuale condotta da Patton Oswalt.

Coda: Emilia Jones e Ferdia Walsh-Peelo in una scena

Coda, opera seconda della regista Siân Heder, è stato acquisito da Apple per la cifra record di 25 milioni, acquisizione più lucrosa del Sundance. Il film, che ha permesso alla regista di vincere il premio per la miglior regia e un premio speciale al cast, racconta la storia di una giovane studentessa, unica persona udente in una famiglia di non udenti divisa tra la passione per il canto e le responsabilità familiari.

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) di Ahmir "Questlove" Thompson ha vinto il Gran Premio della Giuria nella sezione documentari USA, mentre il Gran Premio della Giuria per i documentari internazionali è andato al danese Flee che, in animazione, racconta la storia di un profugo afghano in Danimarca.

Hive di Blerta Basholli, su una donna che, in Kosovo, combatte contro una società patriarcale mentre il marito è scomparso, è stato premiato con il Gran Premio della Giuria nella sua sezione conquistando anche il premio del pubblico e quello per la miglior regia.