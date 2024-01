Suncoast: il trailer del film con Nico Parker, Woody Harrelson e Laura Linney

Il film Suncoast arriverà il 9 febbraio su Hulu e il trailer regala le prime scene tratte dal progetto con protagonisti Nico Parker, Woody Harrelson e Laura Linney.

Nel video si mostrano infatti i due personaggi principali: una teenager che ha un fratello molto malato e un eccentrico attivista con cui la ragazza stringe un'improbabile amicizia, avendo in comune delle tragedie personali.

I dettagli del film

Laura Chinn è sceneggiatrice e regista di Suncoast, film in parte ispirato alla sua vita. Il lungometraggio verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2024 e seguirà Doris (Nico Parker), mentre cerca di avere una vita normale mentre il fratello sta per morire. Sua madre Kristine (Laura Linney) decide di iniziare a dormire nella struttura, che dà il titolo al film, dove è ricoverato il figlio e la teenager sfrutta la situazione per provare a stringere amicizia con i suoi coetanei. Nella sua vita c'è inoltre l'amicizia stretta con Paul (Woody Harrelson), la cui moglie è morta.

Nel cast del progetto ci sono inoltre Jeremy Plager, Francesca Silvestri, Kevin Chinoy e Oly Obst.