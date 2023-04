Sulle ali della speranza, su Prime Video in streaming da oggi

Sulle ali della speranza, il film ispirato a una storia vera che ha come protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 7 aprile 2023.

Sulle ali della speranza, il film ispirato a una storia vera che ha come protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 7 aprile 2023.

Di ritorno dalla Florida verso Archibald, in Louisiana, dopo aver partecipato all'ultimo saluto per il fratello scomparso, il farmacista Doug White si trova su un volo insieme alla moglie e alle due figlie. Poco dopo il decollo, però, il pilota muore improvvisamente. Toccherà proprio a Doug assumere il controllo dell'aereo: seguendo le istruzioni della torre di controllo di Fort Myers e di un istruttore di volo di Danbury, l'uomo dovrà scortare la propria famiglia verso la salvezza, mentre solo la preghiera sembrerà essere l'unico strumento a loro disposizione.

Locandina di On a Wing and a Prayer

Alla regia del progetto troviamo Sean McNamara, nominato agli Emmy Awards per That's So Raven e molto noto per i suoi lavori dedicati al mondo teen. Nel cast del film troviamo, oltre Heather Graham e Dennis Quaid, anche Anna Enger, Jesse Metcalfe, Brandon Quinn, Rachael Markarian, Jessi Case, James Healy Jr., Wilbur Fitzgerald, Brett Rice, Selena Anduze, Dan Matteucci, Rocky Myers, Joe Knezevich, Mark Rowe, Myke Holmes, Abbey Rhyne, Trayce Malachi, Anthony Lemke, Paden Fallis, Kevin Howell, Tim Blanchard, Raina Grey, Ed Sturdivant, Samantha LaCroix, Doug Scroggins III, Andy Morales, John Gettier, Lauren Marie Gordon e Trey McGriff.

I 26 migliori film horror tratti da storie vere