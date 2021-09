Heather Graham e Dennis Quaid star di On a Wing and a Prayer

Il film On a Wing and a Prayer, ispirato a un'incredibile storia vera, avrà come protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid.

Heather Graham sarà la protagonista di On a Wing and a Prayer, film di MGM che la vedrà recitare accanto a Dennis Quaid.

Il progetto sarà diretto da Sean McNamara e la sceneggiatura è stata firmata da Brian Egeston.

Nel team della produzione di On a Wing and a Prayer ci saranno Roma Downey e Autumn Bailey-Ford, in collaborazione con Mark Burnett. Le riprese del lungometraggio inizieranno in autunno per una data prevista di uscita nelle sale fissata al 31 agosto 2022.

Al centro della trama ci sarà un passeggero di un volo di linea (Dennis Quaid), costretto a far atterrare l'aereo su cui sta viaggiando in sicurezza pur di salvare la sua intera famiglia, che è a bordo, dopo la morte improvvisa del pilota durante il viaggio.

Il lungometraggio si ispira a un'incredibile storia vera all'insegna della fede e della sopravvivenza.

Heather Graham è recentemente apparsa nella serie The Stand, tratta dal romanzo di Stephen King, e ha recitato nel thriller Wander accanto ad Aaron Eckhart e Kathryn Winnick. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci saranno inoltre The Last Son, con un cast composto anche da Sam Worthington e Machine Gun Kelly.