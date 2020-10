Sul più bello: il trailer del film che verrà presentato in anteprima ad Alice nella città 2020

Sul più bello è l'opera prima di Alice Filippi che verrà presentata in anteprima, tra gli eventi speciali, alla diciottesima edizione di Alice nella città e, nell'attesa, sono stati condivisi il trailer e una clip.

Il progetto verrà presentato ufficialmente nella sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre alla presenza della regista, dello sceneggiatore Roberto Proia, del cantautore genovese Alfa e deel cast composto da Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Jozef Gjura, Gaja Masciale.

Sul più bello verrà distribuito nei cinema da Eagle Pictures a partire da mercoledì 21 ottobre in oltre 350 copie.

La sinossi anticipa:

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l'amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

Ecco un video in cui la regista parla del progetto:

Dopo il successo mondiale della saga di "After", proprio ieri Voltage Pictures - nota società americana di finanziamento, produzione e vendita di film - ha annunciato di voler puntare per la prima volta su un film italiano e si occuperà infatti delle vendite internazionali della pellicola. Nicolas Chartier, CEO di Voltage Pictures e Premio Oscar come Miglior Film per The Hurt Locker ha dichiarato: "Questo è un genere che conosciamo alla perfezione e siamo entusiasti che Eagle abbia scelto di affidarci questo film. L'Italia è stata a lungo un centro creativo in Europa, producendo film che definiscono davvero lo standard per il cinema internazionale, e non vediamo l'ora di presentarlo ai nostri partner che sono alla ricerca di questo tipo di contenuto dal respiro internazionale dedicato ad un pubblico giovane".

Oltre ad After - che ha incassato circa 70 milioni di dollari nel mondo -, ed al suo sequel After 2 - destinato a replicare quel trionfo avendo già ottenuto oltre 11,2 milioni di dollari in 16 mercati dal giorno della sua uscita - Voltage conta altri notevoli successi come I Feel Pretty con Amy Schumer, che nel 2018 ha guadagnato quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il Chairman di Eagle, Tarak Ben Ammar ha aggiunto: "Eagle ha di recente iniziato a produrre contenuti per il cinema (Un Figlio di Nome Erasmus e il vincitore della Sezione Sconfini al Festival di Venezia American SKin) e per la televisione ("La Verità sul Caso Harry Quebert"). "Sul Più Bello è divertente, commovente e ha un messaggio che fa molto riflettere. È in pratica esattamente il film che ci sarebbe piaciuto trovare sul mercato, se non fosse già nostro. Siamo orgogliosi che VOLTAGE abbia scelto di rappresentare il film nel mondo".