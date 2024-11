Suits L.A.: Gabriel Macht riprenderà il ruolo di Harvey Specter nella serie spinoff

Nella serie Suits L.A. reciterà anche Gabriel Macht, che riprenderà il ruolo di Harvey Specter avuto nello show originale.

L'attore ha confermato la notizia condividendo un breve video su Instagram, accompagnata da una didascalia in cui dichiara che, quando un amico ha bisogno, arriva il momento di occuparsi delle cose e aggiustarle.

Il ritorno di Harvey

Gabriel Macht ha avuto la parte dell'avvocato Harvey Specter, personaggio che ora apparirà in ben tre episodi della serie Suits L.A., lo spinoff prodotto da NBC.

Da tempo si parla di un possibile ritorno dei personaggi originali nella nuova serie che avrà come star Stephen Amell e gli attori avevano spiegato che sarebbero stati disposti a tornare sul set se il creatore Aaron Korsh avesse deciso di chiamarli e ci fosse stata l'opportunità di farlo.

Una foto di Harvey in Suits

Specter avrà in comune con il nuovo personaggio principale della storia, Ted Black, il fatto di aver lavorato in precedenza come procuratori a New York.

Harvey non è comunque destinato a diventare una presenza ricorrente nello show dopo aver concluso la sua esperienza, durata ben nove stagioni, in Suits.

Gabriel si è inoltre trasferito con la famiglia nel Regno Unito, situazione che renderebbe complicato un suo impegno più importante sul set. Il personaggio dell'attore, al termine dello show originale, si era trasferito insieme alla moglie Donna a Seattle, dove ricominciava a collaborare con Mike Ross (Patrick J. Adams).

Cosa racconterà Suits L.A.

La nuova serie, come suggerisce il titolo, sarà ambientata a Los Angeles e mostrerà Black mentre inizia una nuova fase della sua carriera occupandosi di clienti particolarmente benestanti in difficoltà dal punto di vista legale. Nel cast ci saranno anche Lex Scott Davis, Josh McDermitt e Bryan Greenberg.

La serie Suits L.A. debutterà sugli schermi americani il 23 febbraio.

Ecco il post con cui l'attore conferma il suo ritorno.