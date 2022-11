Suicide Squad, su Prime Video in streaming da oggi

Su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 novembre 2022 arrivano i supercattivi di Suicide Squad, il film diretto nel 2016 da David Ayer, con Margot Robbie e Jared Leto, già disponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio.

L'Agente dell'FBI Amanda Waller (Viola Davis) mette insieme un team di criminali composto da Deadshot (Will Smith), Boomerang (Jai Courtney), Harley Quinn (Margot Robbie) e il Joker (Jared Leto). Molti di loro sono detenuti nella prigione di Arkham. Al team di criminali viene affidata una missione per prevenire la vendita di un'arma biologica che rischia di finire nelle mani di Lex Luthor.

Suicide Squad: Harley Quinn (Margot Robbie) e Joker (Jared Leto) se la spassano

Un Premio Oscar vinto nel 2017 (per il trucco) e un incasso record di circa 740 milioni di dollari in tutto il mondo, non sono bastati a tenere al riparo Suicide Squad dalle critiche, che si sono accanite soprattutto sulla cattiva caratterizzazione dei personaggi e sulla narrazione piuttosto confusa. Nel 2021 è arrivato nelle sale e Suicide Squad: Missione Suicida, un nuovo film dedicato a questi supereroi stavolta diretto da James Gunn, apprezzatissimo regista Marvel dei Guardiani della Galassia: la pellicola è stata largamente più apprezzata dalla critica in giro per il mondo ma gli incassi sono stati decisamente più sottotono del film di Ayer (170 milioni di dollari contro i 747 della pellicola precedente).