Suicide Squad: Missione Suicida, a breve le riprese dello spin-off su Peacemaker

Le immagini trapelate dal set di The Suicide Squad

Inizieranno a gennaio le riprese dello spin-off seriale di Suicide Squad: Missione Suicida, incentrato sul personaggio di Peacemaker. Stando a Hollywood North Buzz, che copre le produzioni statunitensi girate sul territorio canadese, il progetto sarà girato a Vancouver nei primi sei mesi del 2021, prima che James Gunn inizi a lavorare attivamente al terzo film dei Guardiani della Galassia per la Marvel.

La piattaforma di streaming HBO Max ha commissionato una prima stagione di otto episodi, tutti scritti da Gunn che firmerà anche la regia di alcuni di questi, incluso il primo capitolo. Stando al comunicato ufficiale di WarnerMedia, la serie sarà un prequel sulle origini di Peacemaker, mentre Gunn aveva precedentemente affermato di non volersi pronunciare sulla cronologia prima dell'uscita del film (poiché l'eventuale conferma che lo spin-off fosse ambientato dopo gli eventi del lungometraggio sarebbe stato uno spoiler parziale).

Suicide Squad 2: cosa ci aspettiamo dal reboot di James Gunn

Non si scherza col fuoco: John Cena durante una scena del film

Creato nel 1966 per la Charlton Comics e poi acquistato dalla DC nel 1988, Christopher Smith, alias Peacemaker, è un diplomatico divenuto vigilante al servizio del governo americano. Inizialmente pacifista convinto, al punto da usare solo armi non letali, gradualmente impazzisce e diventa violento in modo estremo, capace di uccidere con il minimo pretesto. La sua personalità fu una fonte d'ispirazione per il Comico, uno dei protagonisti di Watchmen.

Finora, salvo una menzione nella serie Black Lightning, Peacemaker non è mai apparso sullo schermo, e debutterà nel film Suicide Squad: Missione Suicida, con le fattezze del wrestler divenuto attore John Cena.

Questi tornerà anche nello spin-off per HBO Max, creato da James Gunn e co-prodotto da Peter Safran, veterano del Conjuring Universe e già produttore di Aquaman e Shazam! all'interno del DC Extended Universe, il franchise inaugurato nel 2013 e composto per ora da otto lungometraggi cinematografici, con altri sei attivamente in produzione. La serie su Peacemaker sarà il secondo progetto del DCEU concepito per HBO Max, dopo la miniserie che ripristinerà il montaggio originale di Justice League .