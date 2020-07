Suicide Squad: Katana avrebbe dovuto avere un ruolo più importante

Suicide Squad è nuovamente al centro delle conversazioni online nella speranza che venga approvata la distribuzione della versione Ayer Cut e il regista ha ora confermato che anche il personaggio di Katana ha subito dei cambiamenti per volontà dello studio.

L'annuncio che nel 2021 debutterà su HBO Max la versione di Justice League come era stata ideata dal regista ha alimentato le ipotesi che anche David Ayer possa ottenere la possibilità di mostrare il suo approccio originale alle avventure tratte dai fumetti, molto diverso dal montaggio arrivato nelle sale.

Tra gli elementi che sono stati modificati prima di arrivare sugli schermi sembra ora che ci sia anche l'importanza data a Tatsu Yamashiro/Katana, interpretata in Suicide Squad dall'attrice Karen Fukuhara. David Ayer, rispondendo a un fan che era rimasto insoddisfatto dalla rappresentazione del personaggio, ha infatti ammesso: "Nel mio montaggio aveva un ruolo più grande".

Nel trailer si vede ad esempio la giovane con gli occhi che diventano neri, momento tratto da una scena in cui Katana veniva posseduta dalla villain interpretata da Cara Delevingne e usata per attaccare gli altri protagonisti.

Karen, in un'intervista rilasciata qualche anno fa a ComicBook.com, aveva dichiarato: "Mi piacerebbe mostrare le sue origini, come è stata addestrata. Sarebbe fantastico avere un film totalmente dedicato a lei! C'è così tanta storia da raccontare, dalla morte del marito al modo in cui viene coinvolta nella Suicide Squad".

Il suo desiderio sembra però essere stato frenato dai risultati non del tutto convincenti ottenuti dal film di Ayer, in grado di ottenere buoni incassi lasciando però insoddisfatti critici e spettatori.