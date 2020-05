Suicide Squad: il Joker di Jared Leto ha il volto bruciato in una nuova foto

Il regista di Suicide Squad David Ayer ha svelato una nuova immagine del Joker di Jared Leto in cui il villain ha il volto bruciato. La foto è tratta da una scena che è stata tagliata dalla versione definitiva del cinecomic.

Come sappiamo da tempo, la versione di Suicide Squad di David Ayer è stata pesantemente modificata dall'intervento dei produttori in fase di post-produzione e gran parte della performance di Jared Leto è stata eliminata. Lo stesso David Ayer ha dichiarato di avere il cuore spezzato per Jared Leto visto l'eccezionale lavoro di metamorfosi del divo che purtroppo in Suicide Squad non emerge affatto.

David Ayer ha svelato alcuni dettagli di una scena tagliata in particolare che seguiva l'incidente in elicottero che sembra uccidere Joker. In Suicide Squad, dopo quella scena Joker riappare quando fa evadere Harley Quinn di prigione. Prima di quella sequenza vi era un'altra scena in cui Joker faceva un accordo con Incantatrice, Harley però si oppone a questo accordo e rifiuta di tradire i suoi nuovi amici.

Un frammento di tale scena compare in un dei trailer in cui vediamo Joker in smoking con il volto devastato dallo schianto in elicottero. La foto in bianco e nero condivisa da David Ayrer su Twitter appartiene proprio alla scena tagliata.