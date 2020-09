Suicide Squad, Jared Leto spiega la relazione tra Joker e Harley Quinn: "Lei è un trofeo"

Durante ilm tour promozionale di Suicide Squad, a proposito della relazione tra Joker e Harley Quinn, Jared Leto ha dichiarato: "Penso che le persone facciano cose folli quando sono innamorate, e penso che il Joker lo sia. Non so se potresti chiamarlo amore, ma è qualcosa di simile."

"Penso che Harley sia un vero e proprio trofeo per il Joker. Qualcosa che può possedere e ammirare, credo che sia molto eccitante per lui pensare a questa creatura che, in un certo senso, ha contribuito a creare. Credo che adori l'idea di essere al suo fianco mentre domina il mondo." Ha concluso Leto.

In un'altra intervista invece ha parlato di che cosa si prova a recitare al fianco di Margot Robbie: "Avere chimica con Margot è la cosa più semplice del mondo, lei è incredibilmente talentuosa e molto dolce, oltre che una grande attrice. Il partner perfetto per me e The Joker."

Margot Robbie ha descritto il suo personaggio come uno dei membri più manipolatori di Suicide Squad e il suo rapporto con Joker come "incredibilmente disfunzionale", aggiungendo che Quinn è "pazza di lui ma è anche letteralmente pazza, è pazza ma lo ama, ed è davvero una relazione incredibilmente malsana e disfunzionale che crea dipendenza."