Suicide Squad: Jared Leto fece le prove della sua folle risata per strada

Jared Leto perfezionò la risata di Joker per le strade di New York e di Toronto prima dell'inizio delle riprese di Suicide Squad.

Jared Leto perfezionò la risata di Joker direttamente per strada prima dell'inizio delle riprese di Suicide Squad. L'attore era solito provare diverse risate, sempre più folli, per le strade di New York e di Toronto al fine di capire quale fosse quella che metteva più a disagio le persone.

Per prepararsi al suo ruolo, Leto ha guardato ore di filmati di veri e propri criminali in azione su YouTube fino a quando ha dovuto smettere per ovvi motivi. Il suo ragionamento era semplice: l'attore voleva capire quanto potesse essere calmo un criminale in modo da poter interpretare al meglio il personaggio di Joker.

Suicide Squad: Jared Leto è il Joker nel primo trailer del film

Leto inoltre ha trascorso innumerevoli ore incontrando ex criminali che in passato avevano vissuto in vari reparti psichiatrici. Non erano brevi incontri, bensì esperienze coinvolgenti con persone instabili, l'attore li ha descritti come "persone che hanno commesso crimini orrendi, persone che sono state istituzionalizzate per lunghi periodi di tempo".

Nel creare l'aspetto del Joker per Suicide Squad, Leto è stato fortemente ispirato da David Bowie, in particolare dal Duca Bianco. Ha anche parlato con Grant Morrison, un famoso scrittore DC che ha spesso descritto il Joker come una rockstar. Morrison aveva perfino caratterizzato il personaggio con la pupilla dilatata, vero e proprio marchio di Bowie.