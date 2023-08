Suicide Squad, David Ayer sul tatuaggio di Joker: 'Rimpiango di averlo fatto, è stato divisivo'

Il ruolo del Joker di Jared Leto in Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, è stato uno dei più discussi dai fan oltre ad essere stato notevolmente ridimensionato dai tagli imposti dalla Warner. Ma una decisione in particolare, riguardante il suo look, ha scatenato il putiferio: quella del tatuaggio con la scritta "damaged" sulla fronte. Una decisione di cui il regista non va assolutamente fiero.

"Quella del tatuaggio è stata una mia idea al 100%. Me ne assumo la colpa. Il piano originario era di avere la scritta "blessed". In ogni caso rimpiango quella decisione, ha creato tanta divisone e animosità tra i fan" ha dichiarato su Twitter. "Ogni idea non deve necessariamente essere una buona idea. E rimarrò qui in un angolo mentre l'internet mi schiaffeggia per questo post".

Dopo la pessima accoglienza rivolta a Suicide Squad, Dc ha affidato a James Gunn il reboot The Suicide Squad - Missione Suicida.

Suicide Squad: David Ayer interviene sui commenti negativi verso James Gunn e i DC Studios

La Ayer Cut di Suicide Squad vedrà mai la luce?

Nei giorni scorsi il regista si è lasciato andare a numerosi tweet in cui ha condiviso immagini inedite provenienti dal montaggio originario del film. E le speranze dei fan in merito alla pubblicazione della Ayer Cut, diventata quasi una sorta di oggetto mistico nel corso degli anni, si sono riaccese.

Anche Jared Leto si era espresso a favore della Ayer Cut, proferendo le seguenti parole: "Assolutamente sì, perché non dovrebbero? Non è per quello che esiste lo streaming?".