Suicide Squad, David Ayer spiega il significato delle tutine da bambino nella scena col Joker

Suicide Squad è arrivato nelle sale ormai quattro anni fa, ma ora David Ayer ha finalmente fatto chiarezza sul significato dei vestiti per bambini che vediamo nella scena che vede protagonista il Joker di Jared Leto.

Il cinecomic tratto dai fumetti della DC, nonostante un Oscar conquistato nella categoria Miglior Trucco e Acconciature, è stato al centro di molte critiche e discussioni, lasciando i fan interdetti a causa di alcune delle scene dirette da David Ayer.

In particolare, una delle discussioni ancora aperte riguarda la presenza di diversi articoli d'abbigliamento infantili in una delle scene di Suicide Squad.

Il Joker interpretato da Jared Leto, come potete vedere nell'immagine, nella sequenza della storia è circondato da armi varie (fucili e coltelli) e delle tutine da neonati.

Nella pellicola non ci viene spiegato da dove vengano fuori queste ultime, e in molti si sono chiesti se fossero una sorta di trofeo per dei macabri omicidi da parte del Pagliaccio Principe del Crimine.

Ora David Ayer, il regista del film, svela la verità: "No, è qualcosa di più innocente. Harley voleva metter su una normale famiglia con il Joker, da qui il bambino nella sua visione. Ho pensato che, essendo Harley, avrebbe probabilmente assillato Mr. J al riguardo, così lui ha fatto comprare a Mr. Frost delle tutine. Il cerchio rappresenta come lui vede Harley".