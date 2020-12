Suicide Squad, David Ayer: "Il Joker di Jared Leto era molto meglio nella mia versione"

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, non si dà pace e torna a parlare di ciò che non ha funzionato nel film specificando che nella sua versione il Joker di Jared Leto era assai migliore di quello visto al cinema.

Suicide Squad: la prima immagine del Joker di Jared Leto come twittata dal regista David Ayer

Dopo che Warner bros. si è convinta a far uscire la versione di Justice League di Zack Snyder, in uscita nel 2021 su HBO Max, anche David Ayer ha svelato che esisterebbe un Ayer Cut di Suicide Squad assai migliore di quello visto nei cinema martoriato, pare, dagli interventi dei produttori.

A fare le spese dell'assenza di final cut di Ayer sarebbe stato soprattutto il personaggio del Joker, interpretato da Jared Leto dopo un lungo lavoro di metodo e immedesimazione nel personaggio di cui sullo schermo si è visto poco e niente. Gettando benzina sul fuoco, Ayer è tornato a lamentarsi coi fan spiegando che nel suo montaggio, il Joker di Jared Leto è assai migliore. Al riguardo il regista usa due sole parole per rispondere a un fan che lo interroga sulla questione: "Molto meglio."

in precedenza David Ayer ha confermato vche gran parte delle scene che aveva giorato sono finite sul pavimento della sala di montaggio per volontà dei produttori di Warner Bros. In particolare, un intenso scontro tra Joker e la Task Force X in cui il Principe del Crimine ha un detonatore per bombe impiantato nelle loro teste. Ayer ha scritto su Twitter "Girato e montato, ovviamente non ti era permesso vederlo, amico mio."

In questa versione del climax, quando la Squadra affronta l'Incantatrice, Joker emerge dall'ombra e prova a minacciarli permettendo all'Incantatrice di fare tutto ciò che vuole.

In un altro tweet, il regista ha rivelato che la storia di Harley Quinn sarebbe stata modificata per "ragioni politiche": "Purtroppo il suo arco narrativo è stato stravolto. Era il suo film sotto tanti aspetti, ci ho provato in tutti i modi. Ho reso il fumetto di Harley in maniera accurata, ma adesso è tutta una questione politica. Qualunque cosa. Io voglio solo intrattenere il pubblico".