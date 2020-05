Suicide Squad: David Ayer svela i cambiamenti avvenuti con le riprese aggiuntive

Suicide Squad ha subito molti cambiamenti grazie alle riprese aggiuntive e David Ayer ha ora rivelato qualche dettaglio rispondendo alle domande dei fan via Twitter.

Il regista ha infatti condiviso qualche dettaglio relativo alla versione originale, tra cui anche delle morti e una storia d'amore, elementi un po' inaspettati.

David Ayer ha infatti risposto alla curiosità di un suo follower rivelando cosa sarebbe accaduto nella prima versione di Suicide Squad: "Diablo in origine sopravviveva, Harley e Deadshot stavano insieme come una coppia. Questo è cambiato durante le riprese aggiuntive".

Diablo survived originally, Harley and Deadshot hooked up as a couple. This was changed during reshoots. https://t.co/GMcXMdNAch — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 18, 2020

Nel lungometraggio poi portato nelle sale, Diablo si sacrificava, mentre il personaggio interpretato da Margot Robbie non si avvicinava a nessuno dal punto di vista sentimentale. Suicide Squad, da quel punto di vista, gettava quindi le basi per Birds of Prey, film in cui si mostra cosa accade a Harley dopo la fine della sua storia d'amore con il Joker.

Nel mese di aprile Ayer aveva inoltre spiegato che la protagonista femminile aveva dovuto subire molti cambiamenti nel suo lungometraggio a causa di motivi "politici": "La sua storia è stata sventrata. Era il suo film sotto molti punti di vista. Ho provato. Ho adattato Harley in modo accurato pensando ai fumetti. Ora tutto è politico. Tutto. Voglio solo intrattenere. Farò di meglio".

Tra le pagine dei fumetti Harley Quinn e Deadshot hanno infatti una storia d'amore, come inizialmente ideato per Suicide Squad, e il filmmaker probabilmente voleva rendere omaggio a questo elemento della storia.